В Башкирии ограничили въезд в леса девяти районов

В девяти районах республики запретили посещать лес. Из-за аномальной жары сохраняется 4-5 классы пожарной опасности.
До 25 июля походы в лес ограничены на территориях Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Кугарчинского, Хайбуллинского, Учалинского районов. В Башкортостане с 20 июня по 2 июля зарегистрировано 35 лесных пожаров на общей площади 220 га.
Региональный Минлесхоз призывает жителей республики воздержаться от посещения лесных массивов рядом с действующими пожарами для исключения отравлений продуктами горения и задымленности, а также рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.