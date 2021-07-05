В Башкирии в перевернувшемся авто нашли тело парня

В Башкирии ночью произошла смертельная авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, инцидент зафиксирован около трёх часов ночи на 195 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Дуванском районе.

25-летний местный житель за рулём «ВАЗ-2112» не справился с управлением при крутом спуске с левым поворотом. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП, его 29-летнего пассажира срочно госпитализировали. Предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

За последние сутки в Башкирии зафиксировано 12 автомобильных аварий, в которых погибли три человека, а пострадали — 17.