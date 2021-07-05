Под Уфой утонул пьяный 33-летний мужчина

Накануне, 4 июля, в посёлке Зинино утонул 33-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.
Информация о случившемся поступила на пульт диспетчера около восьми часов вечера. На место инцидента в срочном порядке выехали полицейские и спасатели.
Выяснилось, что прямо под знаком «купаться запрещено» двое молодых людей проводили время за распитием спиртных напитков. В какой-то момент один из них уснул, а второй пошёл купаться. Отдыхающая рядом компания заметила, что мужчина начал махать руками и пытался удержаться на плаву.
Ребята бросились на помощь утопающему, но спасти не смогли. Вскоре водолазы нашли тело уфимца на глубине 2,5 метров.
Фото: УГЗ г. Уфы.