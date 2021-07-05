Под Уфой утонул пьяный 33-летний мужчина

Информация о случившемся поступила на пульт диспетчера около восьми часов вечера. На место инцидента в срочном порядке выехали полицейские и спасатели.

Выяснилось, что прямо под знаком «купаться запрещено» двое молодых людей проводили время за распитием спиртных напитков. В какой-то момент один из них уснул, а второй пошёл купаться. Отдыхающая рядом компания заметила, что мужчина начал махать руками и пытался удержаться на плаву.