Под Уфой утонул пьяный 33-летний мужчина

Накануне, 4 июля, в посёлке Зинино утонул 33-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Фото №1 - Под Уфой утонул пьяный 33-летний мужчина

Информация о случившемся поступила на пульт диспетчера около восьми часов вечера. На место инцидента в срочном порядке выехали полицейские и спасатели.

Выяснилось, что прямо под знаком «купаться запрещено» двое молодых людей проводили время за распитием спиртных напитков. В какой-то момент один из них уснул, а второй пошёл купаться. Отдыхающая рядом компания заметила, что мужчина начал махать руками и пытался удержаться на плаву.

Ребята бросились на помощь утопающему, но спасти не смогли. Вскоре водолазы нашли тело уфимца на глубине 2,5 метров.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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