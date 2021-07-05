В Уфе задержали мужчину, который нападал на женщин

Полиция Уфы задержала подозреваемого в совершении многочисленных мелких краж. Мужчина срывал с женщин украшения, а потом сдавал драгоценности в ломбард.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, несколько пенсионерок обратились в правоохранительные органы с одним и тем же заявлением. На улицах Черниковской, Кольцевой и Богдана Хмельницкого к женщинам подбегал неизвестный, срывал золотые украшения и скрывался в неизвестном направлении.