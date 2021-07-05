В Башкирии во встречном ДТП погиб пассажир легковушки

Накануне, 4 июля, в Калтасинском районе произошла смертельная авария. Подробности случившегося рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.
На 6 км автодороги Краснохолмский-Нефтекамск произошло лобовая авария. На трассе столкнулись «Фольксваген Поло» под управлением 34-летней женщины из ХМАО и «Лада Приора», которой управлял 48-летний местный житель.
Из-за сильного удара машины серьёзно повредились. 40-летний пассажир «Лады» получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Оба водителя и 46-летний пассажир иномарки были срочно госпитализированы. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: ГИБДД РБ.