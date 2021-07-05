Башкирия заняла первую строчку в рейтинге эффективности промышленной политики за 2020 год

Рейтинг эффективности состоит из 4х блоков и 40 показателей, по которым проставляются баллы. Он оценивался по экономическому развитию региона, региональным мерам господдержки, взаимодействию республики с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности — 16 показателей. В оценку рейтинга эффективности промышленной политики также деловая активность региона, молодежная политика и промышленный туризм