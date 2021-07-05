Башкирия заняла первую строчку в рейтинге эффективности промышленной политики за 2020 год

В рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2020 год почётное первое место заняла Башкирия. Республика взлетела сразу на 12 позиций вверх.
Сегодня, 4 июля, в Екатеринбурге проходит 11-ая международная промышленная выставка «Иннопром». Именно на данной выставке стало известно о результатах регионов в направлении эффективной промышленности.
Также среди лидеров оказались Свердловская, Московская и Нижегородская области.
В работе «Иннопрома принимает участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Рейтинг эффективности состоит из 4х блоков и 40 показателей, по которым проставляются баллы. Он оценивался по экономическому развитию региона, региональным мерам господдержки, взаимодействию республики с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности — 16 показателей. В оценку рейтинга эффективности промышленной политики также деловая активность региона, молодежная политика и промышленный туризм
Международная промышленная выставка «Иннопром» — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра «Екатеринбург – Экспо». Центральная тема выставки посвящена гибкому производству — производственной системе, которая быстро реагирует на любые изменения. В этом году партнером выставки стала Италия.
Фото: ИА Башинформ.