Башкирия заняла первую строчку в рейтинге эффективности промышленной политики за 2020 год

В рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2020 год почётное первое место заняла Башкирия.  Республика взлетела сразу на 12 позиций вверх.

Сегодня, 4 июля, в Екатеринбурге проходит 11-ая международная промышленная выставка «Иннопром». Именно на данной выставке стало известно о результатах регионов в направлении эффективной промышленности.

Также среди лидеров оказались Свердловская, Московская и Нижегородская области.

В работе «Иннопрома принимает участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Фото №1 - Башкирия заняла первую строчку в рейтинге эффективности промышленной политики за 2020 год

Рейтинг эффективности состоит из 4х блоков и 40 показателей, по которым проставляются баллы. Он оценивался по экономическому развитию региона, региональным мерам господдержки, взаимодействию республики с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности — 16 показателей. В оценку рейтинга эффективности промышленной политики также деловая активность региона, молодежная политика и промышленный туризм

Международная промышленная выставка «Иннопром» — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра «Екатеринбург – Экспо». Центральная тема выставки посвящена гибкому производству — производственной системе, которая быстро реагирует на любые изменения. В этом году партнером выставки стала Италия.

Фото: ИА Башинформ. 

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