Башкиры Челябинской области организовали конкурс «Уральский батыр»

Башкиры Челябинской области организовали национальный подростковый конкурс «Уральский батыр». В этом году он прошел в необычном месте, на территории Чебаркульской танковой дивизии.

Для детей не только провели экскурсию, но и организовали уроки строевой подготовки. Юношам представилась возможность посетить войсковой музей, узнать о подвигах солдат, местах дислокации и секреты побед российский армии.

Помимо курса молодого бойца, участники конкурса занимались творческими заданиями. Например, учили песню «Я учу башкирский язык» и не только. Организаторы отметили, что мероприятие должно было состояться в прошлом году, однако из-за пандемии его пришлось перенести.

Фото №1 - Башкиры Челябинской области организовали конкурс «Уральский батыр»

Самое главное, чтобы ребята между собой сдружились, познакомились. Вот они несколько дней бок о бок жили в казарме, армейский быт познали, армейскую пищу, армейскую дисциплину и порядок. Поэтому я думаю, что если они будут продолжать свое общение и помогать нам в нашей общественной работе, значит, мы добились своей цели

Морис Юсупов, председатель Челябинской областной общественной организации «Башкирский курултай»
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