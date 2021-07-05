Башкиры Челябинской области организовали конкурс «Уральский батыр»

Самое главное, чтобы ребята между собой сдружились, познакомились. Вот они несколько дней бок о бок жили в казарме, армейский быт познали, армейскую пищу, армейскую дисциплину и порядок. Поэтому я думаю, что если они будут продолжать свое общение и помогать нам в нашей общественной работе, значит, мы добились своей цели

Морис Юсупов, председатель Челябинской областной общественной организации «Башкирский курултай»