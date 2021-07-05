Башкиры Челябинской области организовали конкурс «Уральский батыр»

Башкиры Челябинской области организовали национальный подростковый конкурс «Уральский батыр». В этом году он прошел в необычном месте, на территории Чебаркульской танковой дивизии.
Для детей не только провели экскурсию, но и организовали уроки строевой подготовки. Юношам представилась возможность посетить войсковой музей, узнать о подвигах солдат, местах дислокации и секреты побед российский армии.
Помимо курса молодого бойца, участники конкурса занимались творческими заданиями. Например, учили песню «Я учу башкирский язык» и не только. Организаторы отметили, что мероприятие должно было состояться в прошлом году, однако из-за пандемии его пришлось перенести.