В Уфе открылась выставка «Сердце Фольклориады»

Четыре десятка ремесленников из 19 стран мира представили в Уфе сувениры, изготовленные своими руками. В рамках VI Всемирной Фольклориады на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» открылась международная выставка.
Свои изделия представили 39 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей из Уфы. В экспозицию вошли образцы декоративно-прикладного искусства, элементы национального костюма, украшения и предметы быта. Также прошли мастер-классы резьбы по дереву, ковроделию, войлоку и росписи на ткани.
Международная выставка «Сердце Фольклориады» будет работать до 10 июля ежедневно с 11 до 19 часов. А в заключительный день Фольклориады состоится презентация нагрудника из монет разных стран.