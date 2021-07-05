В Уфе открылась выставка «Сердце Фольклориады»

Четыре десятка ремесленников из 19 стран мира представили в Уфе сувениры, изготовленные своими руками. В рамках VI Всемирной Фольклориады на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» открылась международная выставка.

Свои изделия представили 39 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей из Уфы. В экспозицию вошли образцы декоративно-прикладного искусства, элементы национального костюма, украшения и предметы быта. Также прошли мастер-классы резьбы по дереву, ковроделию, войлоку и росписи на ткани.

Международная выставка «Сердце Фольклориады» будет работать до 10 июля ежедневно с 11 до 19 часов. А в заключительный день Фольклориады состоится презентация нагрудника из монет разных стран.

Фото №1 - В Уфе открылась выставка «Сердце Фольклориады»

Наши башкирские паласы заказывают на машины, кресла. Даже для дома покупают более современные паласы. Очень радует, что молодежь интересуется.

Фаниса Сайфутдинова, участница международной выставки «Сердце Фольклориады» /Архангельский район
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