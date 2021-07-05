В Уфе открылась выставка «Сердце Фольклориады»

Свои изделия представили 39 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей из Уфы. В экспозицию вошли образцы декоративно-прикладного искусства, элементы национального костюма, украшения и предметы быта. Также прошли мастер-классы резьбы по дереву, ковроделию, войлоку и росписи на ткани.