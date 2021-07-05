В Уфе автомобиль без водителя наехал на девочку

Накануне, 4 июля, в Уфе произошла серьёзная авария. На парковке у торгового центра на ребёнка наехал автомобиль.

Фото №1 - В Уфе автомобиль без водителя наехал на девочку

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, 43-летний водитель припарковал свой «Дэу Гранта» на стоянке по улице Вахтангова. При этом мужчина не предпринял меры по исключению самопроизвольного движения машины. В итоге автомобиль скатился назад и наехал на 16-летнюю девочку.

Подростка с различными травмами доставили в больницу. После оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой.

Фото: ГИБДД Уфы. 

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