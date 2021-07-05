Башкирия возглавила российский рейтинг эффективности промышленной политики

Башкортостан занял первое место в рейтинге эффективности промышленной политики за 2020 год среди регионов страны. Результаты объявлены на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, которую посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Исследование проводил Минпромторг.
Результаты рейтинга эффективности промышленной политики за 2020-й год Минпромторг объявил впервые и у Башкортостана сразу такой успех – первое место. Второе место заняла Калужская область, третье – Тульская область. На четвертом месте рейтинга расположились Краснодарский край и Московская область, на пятом – Свердловская область и Татарстан стал шестым. Результаты объявили на Международной экспозиции «Иннопром». Исследование проводилось по 40 критериям в четырех направлениях. Среди ключевых показателей: меры поддержки промышленности, принятые в регионах, деловая активность, показатели промышленного производства в регионе и другие. Конечно, оценивалось и умение мобилизоваться в год, когда началась пандемия коронавируса.
Делегацию Башкортостана на «Иннопроме» возглавил Глава республики Радий Хабиров. Он поблагодарил федеральное министерство промышленности и торговли за поддержку в тяжелый пандемийный год. Также он рассказал о практике «Инвестиционных часов», «Предпринимательских часов», а также совещаний в формате «Промышленный час». Радий Хабиров также отметил, что первое место в рейтинге эффективности промышленной политики – это и оценка деятельности предприятий.
Экспозиция «Иннопром» проходит на площадке комплекса «Екатеринбург-Экспо». В деловой программе более 150 мероприятий, а ключевая тема – гибкое производство. Как сказал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин, пандемия коронавируса сломала привычные и устоявшиеся схемы, а также потребовала от всех гибкой реакции. Промышленность переходит на принципиально новый формат.
Глава Башкортостана посетил стенд корпорации «Уралвагонзавод». Сотрудничество с республикой будет наращиваться. Обсуждалось обновление парка городского легкорельсового транспорта в Уфе и Салавате, создание объектов обработки и утилизации ТКО в Башкортостане.
Уральский пружинный завод, который входит в корпорацию «Уралвагонзавод», Глава Башкортостана посещал также во время рабочей поездки в Белорецк в мае прошлого года. Годовой оборот предприятия превышает 2 млрд рублей, а его продукция востребована среди 5 тысяч клиентов в России и Европе. Инвестпроекты обсуждались и на совещаниях в формате «Промышленный час». Радий Хабиров высоко оценил и культуру производства, и организацию строгих защитных мер. На предприятии видят большие перспективы сотрудничества с Башкортостаном.
Радий Хабиров отметил, что высокие позиции в рейтинге Минпромторга – результат огромной работы управленческой команды Башкортостана. В сложных условиях пандемии сохраняются хорошие темпы развития индустриальных отраслей республики.
За пять месяцев 2021 года индекс промышленного производства составил 101,5%. Как сказал Глава Башкортостана, особенно радуют обрабатывающие производства – плюс 5,6%. Для экономики республики это важно, поскольку в валовом региональном продукте на их долю приходится почти треть.
Радий Хабиров также назвал в качестве успешного примера внедрения инструментов инвестполитики Кумертаусское авиационное производственное предприятие.
В рейтинге эффективности промышленной политики Минпромторг также учитывал и работу региональных Фондов развития промышленности. В Башкортостане он поддержал предприятия на 2 млрд рублей.