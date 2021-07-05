Башкирия возглавила российский рейтинг эффективности промышленной политики

Башкортостан занял первое место в рейтинге эффективности промышленной политики за 2020 год среди регионов страны. Результаты объявлены на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, которую посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Исследование проводил Минпромторг.

Результаты рейтинга эффективности промышленной политики за 2020-й год Минпромторг объявил впервые и у Башкортостана сразу такой успех – первое место. Второе место заняла Калужская область, третье – Тульская область. На четвертом месте рейтинга расположились Краснодарский край и Московская область, на пятом – Свердловская область и Татарстан стал шестым. Результаты объявили на Международной экспозиции «Иннопром». Исследование проводилось по 40 критериям в четырех направлениях. Среди ключевых показателей: меры поддержки промышленности, принятые в регионах, деловая активность, показатели промышленного производства в регионе и другие. Конечно, оценивалось и умение мобилизоваться в год, когда началась пандемия коронавируса.

Рейтинг мы выстроили для себя исходя из тех параметров, которые совместно с министрами промышленности, институтами развития и разработали, по которым пока проранжировали, как субъекты выглядят в отношении тех параметров, которые сегодня представили. Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли России

Проводили первый пилотный рейтинг органов власти регионов в сфере промышленности. По сути, у рейтинга две задачи: первая – про лучшие практики, управленческие модели в сфере региональной промышленной политики. Вторая – дорожная карта регионального министра промышленности. Башкортостан занял первое место, другие слова излишне. Молодцы, хорошая работа. Виталий Хоценко, директор департамента региональной промышленной политики и проектного Управления Минпромторга России

Делегацию Башкортостана на «Иннопроме» возглавил Глава республики Радий Хабиров. Он поблагодарил федеральное министерство промышленности и торговли за поддержку в тяжелый пандемийный год. Также он рассказал о практике «Инвестиционных часов», «Предпринимательских часов», а также совещаний в формате «Промышленный час». Радий Хабиров также отметил, что первое место в рейтинге эффективности промышленной политики – это и оценка деятельности предприятий.

Целый ряд вопросов обсудили. Во-первых, обсудили загрузку мощностей нашего пружинного завода в Белорецке. Сегодня я посмотрел, как на «Уралвагонзаводе» сделали необычный ретро-трамвай. После выставки будем обсуждать закупку этих вагонов к 450-летию Уфы. Заключим контракт на покупку пяти таких трамваев, которые будут курсировать по исторической части Уфы, перевозить жителей и гостей города Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Экспозиция «Иннопром» проходит на площадке комплекса «Екатеринбург-Экспо». В деловой программе более 150 мероприятий, а ключевая тема – гибкое производство. Как сказал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин, пандемия коронавируса сломала привычные и устоявшиеся схемы, а также потребовала от всех гибкой реакции. Промышленность переходит на принципиально новый формат.

Коронавирус подтолкнул к смене технологического уклада, придал ускорение процесса цифровизации. Целые сектора экономики и отрасли и прошли через полную трансформацию. Это банки, розничная торговля, медиа, городской транспорт. Чтобы избежать личных контактов, многие услуги были переведены в цифру. Михаил Мишустин, председатель правительства России

Глава Башкортостана посетил стенд корпорации «Уралвагонзавод». Сотрудничество с республикой будет наращиваться. Обсуждалось обновление парка городского легкорельсового транспорта в Уфе и Салавате, создание объектов обработки и утилизации ТКО в Башкортостане.

Уральский пружинный завод, который входит в корпорацию «Уралвагонзавод», Глава Башкортостана посещал также во время рабочей поездки в Белорецк в мае прошлого года. Годовой оборот предприятия превышает 2 млрд рублей, а его продукция востребована среди 5 тысяч клиентов в России и Европе. Инвестпроекты обсуждались и на совещаниях в формате «Промышленный час». Радий Хабиров высоко оценил и культуру производства, и организацию строгих защитных мер. На предприятии видят большие перспективы сотрудничества с Башкортостаном.

Сотрудничество у нас, наверное, самое конструктивное. «Витязь» ишимбайский находится на территории Башкортостана, который делает как военную, так и гражданскую технику. У нас сложились хорошие традиции, которые мы поддерживаем и развиваем. Александр Потапов, генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод»»

Сотрудничество с республикой для нас эффективно. Очень быстро, технологично, отзывчиво реагируют на наши просьбы. В ввиду того, что мы входим в корпорацию «Ростех», государственную компанию, некоторые процессы занимают у нас много времени. Предприятия Башкирии реагирую быстро по нашим заказам, по нашим эскизам, по нашим идеям. Борис Мягков, заместитель генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод»»

Радий Хабиров отметил, что высокие позиции в рейтинге Минпромторга – результат огромной работы управленческой команды Башкортостана. В сложных условиях пандемии сохраняются хорошие темпы развития индустриальных отраслей республики.

За пять месяцев 2021 года индекс промышленного производства составил 101,5%. Как сказал Глава Башкортостана, особенно радуют обрабатывающие производства – плюс 5,6%. Для экономики республики это важно, поскольку в валовом региональном продукте на их долю приходится почти треть.

Радий Хабиров также назвал в качестве успешного примера внедрения инструментов инвестполитики Кумертаусское авиационное производственное предприятие.