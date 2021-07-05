Гиният Ишбаев: «Активно и систематически работаем с руководством республики»

Одно из предприятий республики, которое получило поддержку Минпромторга России – компания «Буринтех». На рынке она представлена с 1999 года. Специализируется на разработке и производстве высококачественного инструмента, реагентов для бурения и капитального ремонта скважин. Некоторые технические решения, разработанные компанией, не имеют аналогов в России. В списке партнёров предприятия – «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и другие отечественные и зарубежные компании.
Поддержку республики после участия в совещаниях «Инвестчас» и «Промышленный час» ощутила и компания «Технодизель». В текущем году на предприятии реализовали приоритетный инвестиционный проект по производству инновационных промышленных рукавов. Сумма вложений при содействии Фонда развития промышленности составила 150 миллионов рублей. Продукция предназначена для транспортировки газов и гидравлической жидкости. Учитывая всестороннюю поддержку в развитии республиканских предприятий, руководство компании считает первое место в рейтинге оценки эффективности вполне закономерным.