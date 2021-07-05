Гиният Ишбаев: «Активно и систематически работаем с руководством республики»

Активно и систематически работаем с руководством республики. На сегодня у нас на стадии подписания еще двух больших инвестиционных проекта по развитию новой инновационной и высокотехнологической продукции. Мы чувствуем большую поддержку со стороны руководства. Нам по линии Минпромторга России выделяются субсидии на развитие вот этих новых инновационных технологий.

Гиният Ишбаев, генеральный директор ООО НПП «Буринтех»