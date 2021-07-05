Гиният Ишбаев: «Активно и систематически работаем с руководством республики»

Одно из предприятий республики, которое получило поддержку Минпромторга России – компания «Буринтех». На рынке она представлена с 1999 года. Специализируется на разработке и производстве высококачественного инструмента, реагентов для бурения и капитального ремонта скважин. Некоторые технические решения, разработанные компанией, не имеют аналогов в России. В списке партнёров предприятия – «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и другие отечественные и зарубежные компании.

Активно и систематически работаем с руководством республики. На сегодня у нас на стадии подписания еще двух больших инвестиционных проекта по развитию новой инновационной и высокотехнологической продукции. Мы чувствуем большую поддержку со стороны руководства. Нам по линии Минпромторга России выделяются субсидии на развитие вот этих новых инновационных технологий. 

Гиният Ишбаев, генеральный директор ООО НПП «Буринтех»

Я почти 20 лет работаю на этом предприятии. Оно на моих глазах развивалось. На современном оборудовании, конечно, комфортнее и легче работать. Раньше, когда начинали, приходилось резцы точить, а сейчас пластины только меняем. Легче стало работать на импортных инструментах и оборудовании.

Зубаир Газизов, токарь ООО НПП «Буринтех»

Поддержку республики после участия в совещаниях «Инвестчас» и «Промышленный час» ощутила и компания «Технодизель». В текущем году на предприятии реализовали приоритетный инвестиционный проект по производству инновационных промышленных рукавов. Сумма вложений при содействии Фонда развития промышленности составила 150 миллионов рублей. Продукция предназначена для транспортировки газов и гидравлической жидкости. Учитывая всестороннюю поддержку в развитии республиканских предприятий, руководство компании считает первое место в рейтинге оценки эффективности вполне закономерным.

 В последнее время в республике видны обновления. Вкладываются именно в развитие производства, а не в аренду или просто в торговлю. Вкладываются в то, что в будущем принесёт доход. 

Юрий Иванов, заместитель директора ООО «Технодизель»
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