В Башкирии приступили к сбору рыжика

В Ермекеевском районе стартовал сбор рыжика. Под масличную культуру в этом году выделили более 1500 гектаров. Работы по сбору урожая ведутся каждый день с утра и до позднего вечера.

Сергей Яковлев убирает урожай не один, а вместе со своим помощником – комбайным ботом. Искусственный интеллект подсказывает мужчине, что делать, чтобы оборудование работало в полную мощность и захватывало максимальное количество колосьев. В этом году рыжик, по словам аграриев, показывает хорошую урожайность несмотря на засуху.

Рыжик хорошо сохраняет влагу после заморозков. Всходит рано и не дает подняться сорным травам. Растение, хоть и пригодно в пищу, в республике выращивается для получения технического масла. Из него делают биотопливо и косметику. Короткий период созревания позволяет убирать масличную культуру раньше других. В этом году в одном только в Ермекеевском районе аграриям предстоит убрать более 1500 гектаров озимого рыжика. В день справляются с 150 гектарами.

В выращивании рыжика есть также большой плюс. Культура не затратная, говорят аграрии. Обработки химикатами и внесения удобрений не требует, сама служит хорошим питанием для почвы.

После сбора урожая озимого рыжика почва очищается от сорняков, тем самым необходимость ее в подготовки к следующему сезону отпадает. Поэтому уже осенью на этих полях посеют озимую пшеницу.

Ну а пока здесь с утра до позднего вечера идет уборка. Ведь после озимого рыжика аграриям нужно собрать также зерновые и кормовые культуры.