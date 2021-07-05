В Башкирии прошел второй тур чемпионата республики по футболу

Чемпионат Башкортостана по футболу перевалил за экватор. В минувшие выходные состоялся 8 тур первенства. Туймазинские «Спартак-дубль» и «Спартак-юниор» продолжают удерживать лидерство.

Жуковский «Старт» крупно обыграл «Жемчужину» из Булгово – 8:2. «Девон» и «Зенит СТФК» ограничились минимальными победами со счетом 2:1 над салаватским «Зенитом» и «Уфой -2004». Вторую победу кряду одержал «Ишимбай», разгромивший «Горняк» –3:0. А «Альтаир» не смог сдержать натиска «Спартака-юниора» и уступил со счетом 5:1.