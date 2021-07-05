Известные блогеры изучат достопримечательности Башкирии

В Уфу приехали блогеры, чтобы рассказать о Башкортостане в Instagram. Так стартовал проект «Путешествуем по России». Несколько дней участники группы будут рассказывать о нашем регионе в соцсетях, каждый на свою аудиторию. О плюсах и минусах внутреннего туризма и даже переезда в республику. Как встретили популярных пользователей интернета в Уфе?

Это утро у блогеров началось не с чашки кофе, а с чак-чака. В Башкортостане встретили национальным блюдом и кураем. С живой музыкой вместо радио доехали до отеля.

Экскурсия по республике началась с Монумента дружбы. На ходу – урок истории. И тут же вопросы для тех, кто подготовился накануне. А кто-то и вовсе изучал культуру Башкортостана в школе. Среди блогеров есть и наша землячка.

Я сама из Туймазов. Как-то на уроках это усваивается не так, как на экскурсии. Я удивилась, как Уфа стала Уфой. Вероника Николаева

Пока экскурсовод рассказывает очередную занимательную историю, блогеры погружены в телефоны. Не потому что заскучали, тут же они делятся впечатлениями в соцсетях. Вот только сделать это оказалось не так просто. Один из членов группы, человек, который живёт интернетом, остался без связи. Мобильный оператор Теле2 в Уфе перестал работать.

Работа полностью удаленно. Хотелось бы, чтобы в России всегда был доступ в интернет. Илья Варлахов

Блог-тур по Башкортостану – это часть проекта «Путешествуем по России» о развитии внутреннего туризма. В этом году участвуют шесть регионов. Первой вместе с Санкт-Петербургом стартовала наша республика.

Среди этих блогеров есть и люди, которые ведут собственные проекты. Они будут в рамках этих проектов свою позицию высказывать. Уже задавали вопрос про профтуры, например, специальные туры, которые могли бы быть посвящена рок-музыкантам Уфы. Эльвира Аиткулова, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

Обсудили не только туристические маршруты, но и перспективы для переезда в регион.

Традиции, к сожалению, потеряны. Люди сейчас думают о деньгах, власти. Не хватает человечности. Вы совсем другие, это было понятно с первой встречи. Лина Пелих