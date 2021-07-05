Известные блогеры изучат достопримечательности Башкирии

В Уфу приехали блогеры, чтобы рассказать о Башкортостане в Instagram. Так стартовал проект «Путешествуем по России». Несколько дней участники группы будут рассказывать о нашем регионе в соцсетях, каждый на свою аудиторию. О плюсах и минусах внутреннего туризма и даже переезда в республику. Как встретили популярных пользователей интернета в Уфе?
Это утро у блогеров началось не с чашки кофе, а с чак-чака. В Башкортостане встретили национальным блюдом и кураем. С живой музыкой вместо радио доехали до отеля.
Экскурсия по республике началась с Монумента дружбы. На ходу – урок истории. И тут же вопросы для тех, кто подготовился накануне. А кто-то и вовсе изучал культуру Башкортостана в школе. Среди блогеров есть и наша землячка.
Пока экскурсовод рассказывает очередную занимательную историю, блогеры погружены в телефоны. Не потому что заскучали, тут же они делятся впечатлениями в соцсетях. Вот только сделать это оказалось не так просто. Один из членов группы, человек, который живёт интернетом, остался без связи. Мобильный оператор Теле2 в Уфе перестал работать.
Блог-тур по Башкортостану – это часть проекта «Путешествуем по России» о развитии внутреннего туризма. В этом году участвуют шесть регионов. Первой вместе с Санкт-Петербургом стартовала наша республика.
Обсудили не только туристические маршруты, но и перспективы для переезда в регион.