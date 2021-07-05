Национальные костюмы и танцы: как прошел первый фестивальный день Фольклориады в Башкирии

С сегодняшнего дня в районах и городах республики началась фестивальная программа Всемирной Фольклориады. Гостей из разных стран принимали у себя Уфа, Салават, Дюртюлинский, Абзелиловский и Мишкинский районы. Творческие коллективы исполняли песни и танцы своей страны. В течение недели зарубежные гости побывают в 22 муниципалитетах.

То, что происходит сегодня на сцене Салавата, назовешь не иначе как буйство красок и просто настоящий взрывной коктейль. Австрия, Мексика, Боливия, Индонезия, Румыния – такого количество иностранных коллективов город, пожалуй, не видел за всю свою историю. Не менее жгучая смесь и на площадке Фольклориады в Абзелиловском районе.

Видите полоски венгерского флага на моем костюме? Красный, белый, зеленый? И видите, те же цвета вон на той юрте. Это говорит о том, что между нами крепкие взаимоотношения. Йозеф Сигатарин, руководитель венгерской делегации

Первый фестивальный день проходит на пяти площадках республики. В их числе также Мишкинский и Дюртюлинский районы, ну и, конечно же, Уфа.

Так уж вышло, что в первый фестивальный день Фолклориады знойная погода сменилась на прохладу. Чего, пожалуй, так ждали жители республики, для некоторых гостей не совсем привычное явление, если речь об участниках из южных стран. Впрочем, своими номерами, эмоциями, задором они все равно делали так, что на площадке становилось по-настоящему жарко.

Из страны вечного лета приехали колумбийцы, культуру которых представляет танцевальная группа «Carmen Lopez».

Нам очень нравится природа и народ. Погода здесь очень теплая, как у нас в Колумбии. Даниэль Руано и Дэвис Мелина, участники фестиваля /Колумбия/

Следом выходят участники из Панамы, страны на стыке Южной и Северной Америки. Свою неповторимую природу они символически изобразили на национальных костюмах.

Голова украшена цветами. Цветы представляют растительность, а маленькие капельки – как будто рыбный мир. Луис Самудио, участник фестиваля /Панама/

Элементы природы есть и на традиционной одежде поляков.

На костюме можете видеть орнаменты. Такие костюмы носят на праздники. Патрик Рутковски, участник фестиваля /Польша/

В самом сердце Фольклориады, в уфимском амфитеатре, после фестивальной программы состоялся концерт с участием приглашенных звезд. В их числе Оренбургский государственный академический русский народный хор и финалистка шоу-проекта «Голос» Тина Кузнецова. Свои номера представили и зарубежные коллективы, причем не только на сцене.

Не устают демонстрировать горячий темперамент испанцы, которые за кулисами то разыграют настоящую музыкальную сценку, то станцуют. Артисты честно признались, что при всем желании стараются лишний раз не контактировать с другими коллективами. В целях безопасности.

И ваши люди, и наши люди гостеприимны. Встречают нас хорошо, заботятся о нас. Ну и нам очень понравилась погода. Когда мы приехали, было так солнечно и тепло, прямо как в Испании. Антония Мартинес, участница фестиваля /Испания/

При организации концерта персонал учитывал пожелания зарубежных гостей. Уфимцы могут увидеть более красочное зрелище, чем когда-либо прежде. Многое оборудование использовано на площадке впервые.

Общий вес оборудования составил около 350 тонн, также для безопасности этой конструкции установлено 35 тонн балласта. Алексей Барасанов, технический директор фестивальной площадки