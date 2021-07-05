Национальные костюмы и танцы: как прошел первый фестивальный день Фольклориады в Башкирии

С сегодняшнего дня в районах и городах республики началась фестивальная программа Всемирной Фольклориады. Гостей из разных стран принимали у себя Уфа, Салават, Дюртюлинский, Абзелиловский и Мишкинский районы. Творческие коллективы исполняли песни и танцы своей страны. В течение недели зарубежные гости побывают в 22 муниципалитетах.
То, что происходит сегодня на сцене Салавата, назовешь не иначе как буйство красок и просто настоящий взрывной коктейль. Австрия, Мексика, Боливия, Индонезия, Румыния – такого количество иностранных коллективов город, пожалуй, не видел за всю свою историю. Не менее жгучая смесь и на площадке Фольклориады в Абзелиловском районе.
Первый фестивальный день проходит на пяти площадках республики. В их числе также Мишкинский и Дюртюлинский районы, ну и, конечно же, Уфа.
Так уж вышло, что в первый фестивальный день Фолклориады знойная погода сменилась на прохладу. Чего, пожалуй, так ждали жители республики, для некоторых гостей не совсем привычное явление, если речь об участниках из южных стран. Впрочем, своими номерами, эмоциями, задором они все равно делали так, что на площадке становилось по-настоящему жарко.
Из страны вечного лета приехали колумбийцы, культуру которых представляет танцевальная группа «Carmen Lopez».
Следом выходят участники из Панамы, страны на стыке Южной и Северной Америки. Свою неповторимую природу они символически изобразили на национальных костюмах.
Элементы природы есть и на традиционной одежде поляков.
В самом сердце Фольклориады, в уфимском амфитеатре, после фестивальной программы состоялся концерт с участием приглашенных звезд. В их числе Оренбургский государственный академический русский народный хор и финалистка шоу-проекта «Голос» Тина Кузнецова. Свои номера представили и зарубежные коллективы, причем не только на сцене.
Не устают демонстрировать горячий темперамент испанцы, которые за кулисами то разыграют настоящую музыкальную сценку, то станцуют. Артисты честно признались, что при всем желании стараются лишний раз не контактировать с другими коллективами. В целях безопасности.
При организации концерта персонал учитывал пожелания зарубежных гостей. Уфимцы могут увидеть более красочное зрелище, чем когда-либо прежде. Многое оборудование использовано на площадке впервые.
Все коллективы, можно сказать, бывалые. Со своими выступлениями они посетили десятки стран мира. И вот теперь каждый из них может отметить очередную точку в своем послужном списке – Россию и Башкортостан.