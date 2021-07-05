В Башкирии сильный град уничтожил посевы сельчан

В Салаватском районе получасовой град уничтожил посевы сельчан. Больше всех досталось жителям деревни Чебаркуль. Град размером с перепелиное яйцо уничтожил все садовые насаждения. По словам очевидцев, ледяной ковер был толщиной в 5-6 сантиметров.