В Башкирии сильный град уничтожил посевы сельчан

В Салаватском районе получасовой град уничтожил посевы сельчан. Больше всех досталось жителям деревни Чебаркуль. Град размером с перепелиное яйцо уничтожил все садовые насаждения. По словам очевидцев, ледяной ковер был толщиной в 5-6 сантиметров.
Тяжелые осадки прибили к земле капусту, помидоры, картофель. Сопровождал град сильный порывистый ветер. У некоторых сельчан сломались теплицы, сорвало листы железа и шифера. Местные подсчитывают убытки.
Между синоптики в ближайшие два дня вновь обещают сильный ветер с грозовыми дождями. Особенно сильно непогода ударит по южным районам республики.