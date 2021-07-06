Житель Башкирии после разговора с мошенниками лишился 900 тысяч рублей

Житель Чишминского района Башкирии стал жертвой телефонных мошенников и лишился 900 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-служба регионального МВД.

Фото №1 - Житель Башкирии после разговора с мошенниками лишился 900 тысяч рублей

Мужчина рассказал, что на его телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил ему о том, что злоумышленники пытаются списать с его карты деньги.

Под этим предлогом убедили мужчину взять кредит на 900 тысяч рублей и осуществить переводы на указанный ими счёт.

пресс-служба МВД Башкирии

Мужчина понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру.

пресс-служба МВД Башкирии
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