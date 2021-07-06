Житель Башкирии после разговора с мошенниками лишился 900 тысяч рублей
Житель Чишминского района Башкирии стал жертвой телефонных мошенников и лишился 900 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-служба регионального МВД.
Мужчина рассказал, что на его телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил ему о том, что злоумышленники пытаются списать с его карты деньги.
Под этим предлогом убедили мужчину взять кредит на 900 тысяч рублей и осуществить переводы на указанный ими счёт.
пресс-служба МВД Башкирии
Мужчина понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.
МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру.