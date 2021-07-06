В Башкирию поступила новая партия вакцины Спутник V

Почти 86 тысяч доз в республику доставил фармацевтический холдинг Госкорпорации «Ростех». Их распределят по медицинских организациям региона.
По данным регионального Минздрава, полностью вакцинированы свыше 387 тысячи человек. По заявлению специалистов для возникновения массового иммунитета требуется вакцинировать почти два миллиона жителей Башкортостана.
Напомним, в регионе за последние сутки выявили ещё 178 заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 42 168. С выздоровлением выписали всего 24 человека за сутки (за всё время пандемии – 39 228). Скончались ещё пятеро (620).