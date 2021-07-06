В Башкирию поступила новая партия вакцины Спутник V

Напомним, в регионе за последние сутки выявили ещё 178 заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 42 168. С выздоровлением выписали всего 24 человека за сутки (за всё время пандемии – 39 228). Скончались ещё пятеро (620).