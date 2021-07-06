В Башкирии назвали причину переноса семейного фестиваля в Бирске

В Бирске отменили семейный фестиваль. Проведение праздника было запланировано на 8 июля, в День семьи, любви и верности. Такое решение принято по причине недопущения распространения COVID-19.

Впервые семейный фестиваль провели в Бирске в 19-м году по инициативе Каринэ Хабировой. В региональном Минздраве пояснили, что наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией не только в Башкирии, но и в других субъектах. Также перенос на другую дату связан с проведением в Башкортостане Фольклориады. После обсуждения с участниками и организаторами семейного фестиваля определят день его проведения.

Фото №1 - В Башкирии назвали причину переноса семейного фестиваля в Бирске

Данное мероприятие переносится на более поздний срок в связи с тем, что в Башкирии сейчас проводится Всемирная Фольклориада. И необходимые силы и средства задействованы для соблюдения санитарно-профилактической безопасности и санитарных мероприятий.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр здравоохранения
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