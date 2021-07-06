Следком возбудил уголовное дело по факту ДТП в Башкирии, в котором пострадали две девочки

СУ СКР по Туймазинскому району возбудило уголовное дело в отношении 51-летнего виновника ДТП, в котором пострадали две девочки и мужчина. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Фото №1 - Следком возбудил уголовное дело по факту ДТП в Башкирии, в котором пострадали две девочки

ДТП произошло субботу, 3 июля, на 1306 км автодороги М5 «Урал» «Челябинск-Уфа-Самара». 51-летний водитель автобуса не уступил дорогу встречной "Ауди" и допустил с ней столкновение. В результате аварии пострадали водитель легковушки и две девочки 13 и 15 лет. Пассажиры автобуса не пострадали.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Уфимская волна