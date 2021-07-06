Появились подробности пропажи 16-летнего подростка в Уфе

Он уехал в Уфу на учебу и все, больше от него никаких новостей не слышали. Всех друзей обзвонили, опросили, никто ничего не знает. Ни с кем не ссорился, из дома никогда раньше не уходил. Сейчас поисками занимается полиция.

родственница Владислава