Появились подробности пропажи 16-летнего подростка в Уфе

В столице Башкирии продолжаются поиски 16-летнего Владислава Ромашкина. Юноша не выходит на связь уже шестой день. Родственница мальчика рассказала изданию КП-Уфа подробности его пропажи.

Фото №1 - Появились подробности пропажи 16-летнего подростка в Уфе

Он уехал в Уфу на учебу и все, больше от него никаких новостей не слышали. Всех друзей обзвонили, опросили, никто ничего не знает. Ни с кем не ссорился, из дома никогда раньше не уходил. Сейчас поисками занимается полиция.

родственница Владислава

По имеющейся информации, последний раз парня видели в уфимской Нижегородке, однако на этом след обрывается. Поисками Владислава Ромашкина занимаются поисковики отряда "Лиза Алерт".

Приметы: голубоглазый, светло-русые волосы, худощавый, рост около 182 см. На нем были кроссовки темно-синего цвета, темно-синяя футболка, желтая толстовка и черные брюки. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52 или 112.

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