Появились подробности пропажи 16-летнего подростка в Уфе

В столице Башкирии продолжаются поиски 16-летнего Владислава Ромашкина. Юноша не выходит на связь уже шестой день. Родственница мальчика рассказала изданию КП-Уфа подробности его пропажи.
По имеющейся информации, последний раз парня видели в уфимской Нижегородке, однако на этом след обрывается. Поисками Владислава Ромашкина занимаются поисковики отряда "Лиза Алерт".
Приметы: голубоглазый, светло-русые волосы, худощавый, рост около 182 см. На нем были кроссовки темно-синего цвета, темно-синяя футболка, желтая толстовка и черные брюки. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52 или 112.