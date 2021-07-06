В Уфе открылась фотовыставка Раифа Бадыкова

Мелодия жизни Раифа Бадыкова. В столичной художественной галерее открылась экспозиция знаменитого фотохудожника. Большая часть работ, а их на выставке более 60, сняты в Башкортостане.

Есть фотографии, сделанные и за рубежом. Экспозиция юбилейная, отмечает мастер. В этом году Раифу Бадыкову исполнилось 75 лет. Представленные снимки сделаны с 80-х годов и до сегодняшнего дня.

Также автор отметил, что больше всего любит снимать людей. Десять лет назад  увлекся фотографированием природы. Вход на выставку под названием «Мелодия жизни» свободный. Она продлится до 23 августа.

Фото №1 - В Уфе открылась фотовыставка Раифа Бадыкова

В нужный момент находится в нужном месте, чтобы этот снимок отражал все, что происходит. Это нужно объяснить.

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