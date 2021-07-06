В Уфе открылась фотовыставка Раифа Бадыкова

Мелодия жизни Раифа Бадыкова. В столичной художественной галерее открылась экспозиция знаменитого фотохудожника. Большая часть работ, а их на выставке более 60, сняты в Башкортостане.

Есть фотографии, сделанные и за рубежом. Экспозиция юбилейная, отмечает мастер. В этом году Раифу Бадыкову исполнилось 75 лет. Представленные снимки сделаны с 80-х годов и до сегодняшнего дня.

Также автор отметил, что больше всего любит снимать людей. Десять лет назад увлекся фотографированием природы. Вход на выставку под названием «Мелодия жизни» свободный. Она продлится до 23 августа.