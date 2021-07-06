В Башкирии мужчина утонул в реке на глазах у жены и дочери

Вчера, 5 июля, водолазы подняли со дна реки Уфы в Караидельском районе Башкирии тело 45-летнего мужчины. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе Госкомитета по ЧС.
Трагедия произошла в минувшую субботу, третьего июля. В тот день погибший отдыхал на берегу реки вместе со своей семьей. Употребив спиртное, он пошел купаться. Его супруга видела, как он нырнул в воду, однако на поверхности так и не появился.
Госкомитет РБ по ЧС просит жителей и гостей Башкирии соблюдать правила безопасности на воде и рекомендует воздержаться от купания в запрещенных и незнакомых местах.