В Уфе в комнате общежития нашли тела двух женщин и 11-летнего мальчика

Жуткий инцидент произошёл в Калининском районе Уфы. Именно там в марте 2021 года трагически скончались две женщины и 11-летний мальчик.

58-летний уфимец стал фигурантом уголовного дела — его обвинили в «причинении смерти по неосторожности двум или более лицам». По версии следствия, мужчина и его знакомые проводили вечер за распитием спиртных напитков в комнате общежития по улице Ферина. Вскоре мужчина лёг спать и оставил включенным в сеть тепловой вентилятор.