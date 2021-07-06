Одна из делегаций Фольклориады отправилась домой из-за зараженного COVID-19

Одна из делегаций Всемирной Фольклориады досрочно отправилась домой. У одного из участников группы был выявлен коронавирус.

Фото №1 - Одна из делегаций Фольклориады отправилась домой из-за зараженного COVID-19

Как сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сегодня, 6 июля, у одного из представителей московского коллектива «Гжель» поднялась температура. Оперативно был проведёт ПЦР-тест, который показал положительный результат на коронавирус. Группу пришлось полностью изолировать, за состоянием гостей следят врачи.

С пациентами с положительном ПЦР-тестом проводятся необходимые мероприятия по лечению и изоляции. Остальной коллектив изолирован.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ 

По словам Максима Забелина, угрозы распространения коронавируса нет.

Фото: ИА Башинформ. 

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