Одна из делегаций Фольклориады отправилась домой из-за зараженного COVID-19

Одна из делегаций Всемирной Фольклориады досрочно отправилась домой. У одного из участников группы был выявлен коронавирус.

Как сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сегодня, 6 июля, у одного из представителей московского коллектива «Гжель» поднялась температура. Оперативно был проведёт ПЦР-тест, который показал положительный результат на коронавирус. Группу пришлось полностью изолировать, за состоянием гостей следят врачи.