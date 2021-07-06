Хэдлайнером VI Всемирной Фольклориады станет участница Евровидения-2021 Манижа

- в 13.00 концертная программа так же начнется в Бурзянском районе (с. Старосубхангулово, ул. Ленина, 74, площадь перед зданием РДК), где свою культуру и традиции продемонстрируют представители таких как стран, как Венгрия, Кыргыстан, Черногория, Коста-Рика, США, Швецария, Албания.