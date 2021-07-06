Хэдлайнером VI Всемирной Фольклориады станет участница Евровидения-2021 Манижа

Хедлайнером VI Всемирной Фольклориады сегодня, 6 июля, вечером станет певица Манижа, участница Евровидения-2021.
Концерт начнётся в 18:00 в рамках мероприятия «Сердце Фольклориады». Помимо Манижы на сцене в парке Ватан выступят коллективы из Австрии, Боливии, Италии и России.
Также в 14.00 на верхней площадке Конгресс-холла «Торатау» выступят творческие ансамбли Республики Башкортостан, в частности фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас».
Зрелищные концертные программы пройдут и в 4 муниципальных образованиях республики:
- в 13.00 фестиваль начнется Нуримановском районе (с. Красная горка, Советская, 57, площадь перед РДК). Зрителям представится возможность познакомиться с культурой таких стран, как Польша, Греция, Панама, Казахстан, Колумбия.
- в 13.00 коллективы из Словакии, Испании, Индонезии, Мексики, Болгарии выступят в г. Стерлитамак, (г. Стерлитамак, Пр.Октября,35, площадь перед зданием ГДК).
- в 13.00 участников примет Караидельский район (с.Караидель, ул.Ленина,9, площадь перед РДК). Красочную программу покажут творческие коллективы из Палестина, Франция, Белоруссия, Северная Македония, Перу, Эквадор, Румыния.
- в 13.00 концертная программа так же начнется в Бурзянском районе (с. Старосубхангулово, ул. Ленина, 74, площадь перед зданием РДК), где свою культуру и традиции продемонстрируют представители таких как стран, как Венгрия, Кыргыстан, Черногория, Коста-Рика, США, Швецария, Албания.
Республику Башкортостан на творческом форуме представят художественные коллективы городов и районов.
Фестиваль будет проведен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Вход свободный, с соблюдением масочного режима.