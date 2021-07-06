В Уфе выявили превышение ПДК хлорида

В Уфе вновь зарегистрировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе. В частности, значительное превышение предельно допустимой концентрации зафиксировано в выходные.
Специалисты Башкирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды взяли замеры на пункте по улице Мира в семь часов утра 3 июля. По результатам мониторинга, концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.
Ранее в Уфе фиксировалось превышение концентрации фенола, этилбензола, изопропилбензола, сероводорода и других. Некоторые из этих веществ могут вызывать недомогания у людей и животных.