В Уфе выявили превышение ПДК хлорида

В Уфе вновь зарегистрировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе. В частности, значительное превышение предельно допустимой концентрации зафиксировано в выходные.

Специалисты Башкирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды взяли замеры на пункте по улице Мира в семь часов утра 3 июля. По результатам мониторинга, концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.