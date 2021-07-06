В Башкирии могут закрыть шихан Торатау

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии глава региона сообщил, что в ближайшее время подъем туристов на шихан Торатау может быть ограничен. 

Фото №1 - В Башкирии могут закрыть шихан Торатау

В ходе отчета о работе Госкомитета РБ по туризму по программе "Башкирское долголетие" руководитель республики поручил премьер-министру проверить реализацию ключевых проектов в двух башкирских геопарках. 

Он подчеркнул, что геопарк "Торатау" сейчас находится на стадии ожидания включения в список геопарков ЮНЕСКО. Кроме того, на главной достопримечательности - горе Торатау - будет установлена лестница прямо на вершину. Для туристов это будет означать, что свободный проход на гору будет закрыт. Если раньше люди могли подниматься там, где хочется, то теперь вся гора будет закрыта для туристов, за исключением лестницы на вершину.  

Как только мы установим лестницу, гору мы закроем. Можно будет подняться только по лестнице на вершину и обратно.

Радий Хабиров

Причина ограничения доступа на гору Торатау кроется в уникальной флоре и фауне шихана. На нем растут уникальные краснокнижные растения, гора также стала родным домом для многих животных. Например, в районе Торатау туристы часто встречаются сусликов, которые бегают по горе рядом со своими норками. 

Мы планируем построить эколестницу на вершину нашей горы Торатау. А перед этим на шихане работают археологи. Историко-культурная экспертиза нам очень нужна, она позволит правильно оценить состояние шихана. Перед этим несколько месяцев вопрос прорабатывали с учеными, экологами, геологами, биологами и местными жителями. К работе подключились специалисты Российской академии наук. Мы должны удостовериться, что ничем не навредим нашей природе. Вершина Торатау охраняется на федеральном уровне, и каждый ее сантиметр имеет особое значение. Учитывается все - геологически ценные участки, зоны, где растут редкие растения, места гнездования птиц, состояние почвы.  

Радий Хабиров
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