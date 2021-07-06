В Башкирии могут закрыть шихан Торатау

Он подчеркнул, что геопарк "Торатау" сейчас находится на стадии ожидания включения в список геопарков ЮНЕСКО. Кроме того, на главной достопримечательности - горе Торатау - будет установлена лестница прямо на вершину. Для туристов это будет означать, что свободный проход на гору будет закрыт. Если раньше люди могли подниматься там, где хочется, то теперь вся гора будет закрыта для туристов, за исключением лестницы на вершину.