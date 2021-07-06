В Башкирии утонули две 13-летние девочки

В Шаранском районе утонули две 13-летние девочки. Трагедия произошла в деревне Старый Кичкиняш. Тело первого ребенка из пруда достали местные жители. Поисками второй девочки занимались водолазы.

Накануне утром девочки сообщили родным, что уехали кататься на велосипедах, а вечером уже не вернулись. Очевидцы обнаружили вещи детей на берегу пруда. Всего за минувшие выходные на водоемах региона произошло 16 происшествий. С пятницы на субботу из воды извлекли тела 6-х мужчин. С субботы по воскресенье: не стало 6-х отдыхающих. Что касается случая в Шаранском районе, оправдались самые страшные опасения: в четырех метрах от берега водолазы нашли тело второй девочки.

Они ехали с подругой. Обоих не стало. Младшая осталась, средней нет. Пусть земля им будет пухом. Царствие небесное.

Вадим Давлетов, отец погибшего ребёнка

Спасатели организовали поиск второй девочки. К сожалению, ее обнаружили погибшей. Уважаемые родители, обращаемся к вам. Найдите время, чтобы научить детей плавать. Организуйте летний отдых так, чтобы дети не оставались без присмотра. Объясните, насколько опасно плавание в необорудованных местах.

Алик Шарафутдинов, начальник пресс-службы главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан
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