В Башкирии утонули две 13-летние девочки

Накануне утром девочки сообщили родным, что уехали кататься на велосипедах, а вечером уже не вернулись. Очевидцы обнаружили вещи детей на берегу пруда. Всего за минувшие выходные на водоемах региона произошло 16 происшествий. С пятницы на субботу из воды извлекли тела 6-х мужчин. С субботы по воскресенье: не стало 6-х отдыхающих. Что касается случая в Шаранском районе, оправдались самые страшные опасения: в четырех метрах от берега водолазы нашли тело второй девочки.