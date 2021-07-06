«Очень опасная ситуация»: в Уфе жителям поселка отключили газ

Два месяца без горячей воды, а теперь еще боятся остаться зимой без отопления. Жителям многоквартирных домов поселка Аэропорт отключили газ. Представители ресурсоснабжающей организации объяснили это неисправностью дымоходов. Для приведения в порядок системы нужны 12 миллионов рублей.
Отопление пока интересует ее меньше всего. Проблема номер один – отсутствие горячей воды. Газовую колонку в квартире Татьяны Никоновой отключили еще в середине мая. Причина – неисправность дымохода. И с такой проблемой столкнулись жители 192-х квартир в поселке Аэропорт под Уфой.
Получается, все четыре дома были сданы в эксплуатацию без замечаний. А через 15 лет все недостатки строительства выходят наружу, говорят местные жители. Для приведения в порядок дымоходов нужно собрать 12 миллионов рублей. Такую сумму озвучили жильцам в специализированной организации.
У каждого свой индивидуальный газовый котел, а дымоход общий. Поэтому систему приводить в порядок придется усилиями собственников квартир, ответили в жилинспекции жителям поселка Аэропорт. Статья по ремонту дымоходов не предусмотрена и региональным оператором по капремонту.
Угроза отравления угарным газом. Именно по этой причине в первую очередь отключили подачу энергоресурса в квартиры жителей поселка Аэропорт. Возобновить газоснабжение здесь намерены, только после ремонта всей системы вентиляции. А за чей счет – пока остается под вопросом.