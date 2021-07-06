«Очень опасная ситуация»: в Уфе жителям поселка отключили газ

Два месяца без горячей воды, а теперь еще боятся остаться зимой без отопления. Жителям многоквартирных домов поселка Аэропорт отключили газ. Представители ресурсоснабжающей организации объяснили это неисправностью дымоходов. Для приведения в порядок системы нужны 12 миллионов рублей.

Отопление пока интересует ее меньше всего. Проблема номер один – отсутствие горячей воды. Газовую колонку в квартире Татьяны Никоновой отключили еще в середине мая. Причина – неисправность дымохода. И с такой проблемой столкнулись жители 192-х квартир в поселке Аэропорт под Уфой.

Мы считаем, что виноваты изначально были 15 лет назад. Те, кто принимал ускоренным способом. Про людей не думали, что в дальнейшем. Тем более, что газ это очень опасная ситуация. Татьяна Никонова, жительница п. Аэропорт

Получается, все четыре дома были сданы в эксплуатацию без замечаний. А через 15 лет все недостатки строительства выходят наружу, говорят местные жители. Для приведения в порядок дымоходов нужно собрать 12 миллионов рублей. Такую сумму озвучили жильцам в специализированной организации.

Это по 65 тысяч на каждую квартиру, сумма неподъемная для жителей. На данный момент ситуация такая: жители не могут отремонтировать за свои средства, ПЖСК не может отремонтировать, потому что у ПЖСК нет средств. Геннадий Волонец, руководитель обслуживающей организации

У каждого свой индивидуальный газовый котел, а дымоход общий. Поэтому систему приводить в порядок придется усилиями собственников квартир, ответили в жилинспекции жителям поселка Аэропорт. Статья по ремонту дымоходов не предусмотрена и региональным оператором по капремонту.

Данные дома были сданы в эксплуатацию с 2004 по 2006 года. Также есть вероятность, что были нарушены строительные нормы при выполнении этих вентканалов, то есть в этом также сейчас разбираются. Салават Муртазин, начальник Управления гражданской защиты по Кировскому району г. Уфы