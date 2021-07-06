МЧС Башкирии предупреждает о штормовом усилении ветра

МЧС Башкирии напоминает: при усилении ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автодороги; возможны повреждения линий электропередачи.