В Башкирии случаи заражения коронавирусом выявили в 4 лагерях

Заместитель руководителя Роспотребнадзора РФ по РБ Александр Жеребцов рассказал о случаях заболевания коронавирусом в детских лагерях.
Зараженные коронавирусом были выявлены в четырёх детских лагерях республики. По словам специалиста, все случаи заражения были занесены из семей. Так, в частности, коронавирус выявлен в учреждениях Кугарчинского, Уфимского районах и в самой Уфе.
Были предприняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Больные находились на амбулаторном лечении.