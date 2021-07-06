В Башкирии случаи заражения коронавирусом выявили в 4 лагерях

Поликлиники, образовательные учреждения, где находились дети, своевременно сообщили в Роспотребнадзор. Сразу же были введены ограничительные мероприятия. Дети, которые были в контакте с заболевшим, отправлены на изоляцию.

Римма Ахметшина, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан