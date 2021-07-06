В Башкирии случаи заражения коронавирусом выявили в 4 лагерях

Заместитель руководителя Роспотребнадзора РФ по РБ Александр Жеребцов рассказал о случаях заболевания коронавирусом в детских лагерях.

Зараженные коронавирусом были выявлены в четырёх детских лагерях республики. По словам специалиста, все случаи заражения были занесены из семей. Так, в частности, коронавирус выявлен в учреждениях Кугарчинского, Уфимского районах и в самой Уфе.

Были предприняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Больные находились на амбулаторном лечении.

Поликлиники, образовательные учреждения, где находились дети, своевременно сообщили в Роспотребнадзор. Сразу же были введены ограничительные мероприятия. Дети, которые были в контакте с заболевшим, отправлены на изоляцию.

Римма Ахметшина, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
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