Глава Башкирии пригрозил увольнением ответственным за пожар в Черкассах

Сегодня, 6 июля, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещании, участники которого обсудили текущую повестку и главные вопросы региона.

Так, с приходом жары Уфа и близлежащие населённые пункты столкнулись с проблемой горящего мусорного полигона в посёлке Новые Черкассы. Мусор долго горел, отравлял воздух едким химическим запахом, а после несколько дней тлел. Экстренные службы с трудом смогли потушить возгорание. Через несколько недель на полигоне вновь произошёл пожар.