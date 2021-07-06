Глава Башкирии пригрозил увольнением ответственным за пожар в Черкассах

Сегодня, 6 июля, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещании, участники которого обсудили текущую повестку и главные вопросы региона.
Так, с приходом жары Уфа и близлежащие населённые пункты столкнулись с проблемой горящего мусорного полигона в посёлке Новые Черкассы. Мусор долго горел, отравлял воздух едким химическим запахом, а после несколько дней тлел. Экстренные службы с трудом смогли потушить возгорание. Через несколько недель на полигоне вновь произошёл пожар.
Сергей Греков, мэр Уфы, сообщил, что на данный момент возгорание на полигоне полностью ликвидировано. Администрация города взяла на себя обязательства более не допускать таких пожаров. Радий Хабиров при этом пригрозил руководству МУП САХ увольнением, если подобная ситуация повторится.