В России за сутки умерли 737 ковид-пациентов

За сутки в России зарегистрировано ещё 23 378 человека с коронавирусом. За всё время пандемии выявили уже 5 658 672 человека с COVID-19. За сутки выздоровели 18 411, а за всё время уже 5 101 852. А скончались 737 человек с коронавирусом. Это абсолютный антирекорд за всё время пандемии. При этом за всё время осложнения коронавируса унесли жизни 139 316 пациентов. Одновременно болеют 417 504.