В Башкирии в рамках VI Всемирной Фольклориады состоялось открытие памятника Акбузату

Сегодня, 6 июля, в Бурзянском районе в рамках VI Всемирной Фольклориады состоялось открытие памятника Акбузату. Это один из главных персонажей эпосов, мифов и легенд башкирского народа. На торжественной церемонии открытия у озера Йылкысыккан приняли участие руководство CIOFF во главе президента Филиппа Боссана и министра культуры Республики Башкортостан Амины Шафиковой, а также представители стран-участников Фольклориады и другие гости.
Перед Акбузатом прошло торжественное мероприятие и концерт, на котором выступили фольклорные коллективы и чтецы эпосов. Ребята познакомили гостей с традиционным наследием башкирской культуры.
Завершился красочный праздник фееричным концертом Роберта Юлдашева, группы «Курайсы» и ансамбля «Guzel-Dance».
Монументально-скульптурная композиция «Акбузат» является делом всей жизни автора Ульфата Кубагушева. Как рассказал нам автор, мечты о памятнике в нем поселились в далеком 1977 году, когда в московском издательстве «Наука» вышла книга «Башкирский народный эпос». С тех пор, с поры студенчества, его охватила идея создания памятника эпосам. Дорога к Акбузату была длинной. Главное – результат. И им автор доволен.
«Мало быть скульптором, ведь изображаешь не реального коня. Акбузат – тысячелетиями отшлифованный поэтическим языком сэсэнов образ. Его надо было перенести в монументальный вид искусства. Как это сделать, не зная эпоса? Сэсэны прекрасно описали мифический образ. Моя композиция полностью основана на эпосах, - говорит Ульфат Кубагушев. – Змея – плеть, седло на Акбузате – трон, булатный меч – отвага, геройская самоотверженность. Здесь каждый атрибут важен.Булатный меч предназначен Урал батыру и подобным ему богатырям, по украшению и размерам – это уникальное оружие. При создании памятника нужно было учитывать и декоративно-прикладное искусство: чеканку по металлу, нанесение узора тиснением на кожу… Все это с давних пор занимало особое место в быту у башкир. На сегодняшний день мы их просто не используем. А в эпосе они показаны! Кстати, если «Урал-батыр» был записан в Баймакском районе, эпос «Акбузат» записан сэсэном Мухаметшой Бурангуловым в 1917 году в моем родном районе – деревне Бабалар Куюргазинского района от Гатиатуллы сэсэна Биккужина. Это для меня также символично», - отметил автор.
У Ульфата Кубагушева есть еще одна не менее важная цель, еще одно дело жизни - создание памятника Урал батыру. «Ему место в Уфе. А по масштабам он должен быть еще крупнее. Ведь эпос «Урал-батыр» по своей идее – уникальный, вечный памятник словесности, не знающий аналогов в мире», считает он.
Акбузат – пока единственный памятник эпическим сказаниям башкирского народа. Отлит он в Каслинском чугунолитейном заводе «Каменный пояс». Высота памятника составляет 5 метров, высота самого коня – 3,5 метра.
Проект был реализован Научно-производственным центром по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики. Слова благодарности автору в торжественный день выразил и директор НПЦ Данир Гайнуллин.
« Памятник Акбузату – большой и очень важный объект, который станет единым туристическим комплексом со строящимся музеем. Он также поможет нам в продвижении пещеры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку связывает пещеру, ее палеолитические рисунки с древней историей местности, легендами и эпосами населения. Акбузат – образ, доказывающий древнее происхождение башкир. С другой стороны, это объект, который увеличит туристическую привлекательность, а вместе с ним и интерес к изучению культурного наследия региона. Надеюсь, что гости Башкортостана, да и само население республики через памятник Акбузату начнут интересоваться историей земли Урал-батыра», - сказал Данир Гайнуллин.
Важность памятника для республики и его населения отметил наш аксакал, народный поэт Башкортостана Рашит Шакур:
- Это памятник, которому в республике пока нет аналогов. В Акбузате - наша древняя история, это наша духовность, это наш идеальный мир. Это наш герой эпоса, крылатый тулпар Урал-батыра, конь, по мотивам эпосов, спустившийся с небес.
В образе заложена масштабная идея, олицетворяющая духовную крепость народа, рух. Для нас это большое событие. Для его создания нужен был проникнувшийся историей и культурой народа, богатый духовно башкирский скульптор. Им стал Ульфат Кубагушев. В свое время памятник Салавату Юлаеву стал важным событием для Башкортостана, появление этого памятника – такое же огромное и исторически важное событие. Мы должны быть благодарны его создателю, а также должны гордиться, что являемся продолжателями народа, оставившего нам богатое наследие, такую творческую мощь, подытожил аксакал.
Фото: Юлай Каримов