В Башкирии в рамках VI Всемирной Фольклориады состоялось открытие памятника Акбузату

«Мало быть скульптором, ведь изображаешь не реального коня. Акбузат – тысячелетиями отшлифованный поэтическим языком сэсэнов образ. Его надо было перенести в монументальный вид искусства. Как это сделать, не зная эпоса? Сэсэны прекрасно описали мифический образ. Моя композиция полностью основана на эпосах, - говорит Ульфат Кубагушев. – Змея – плеть, седло на Акбузате – трон, булатный меч – отвага, геройская самоотверженность. Здесь каждый атрибут важен.Булатный меч предназначен Урал батыру и подобным ему богатырям, по украшению и размерам – это уникальное оружие. При создании памятника нужно было учитывать и декоративно-прикладное искусство: чеканку по металлу, нанесение узора тиснением на кожу… Все это с давних пор занимало особое место в быту у башкир. На сегодняшний день мы их просто не используем. А в эпосе они показаны! Кстати, если «Урал-батыр» был записан в Баймакском районе, эпос «Акбузат» записан сэсэном Мухаметшой Бурангуловым в 1917 году в моем родном районе – деревне Бабалар Куюргазинского района от Гатиатуллы сэсэна Биккужина. Это для меня также символично», - отметил автор.