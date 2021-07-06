Минздрав Башкирии рассказал, сколько детей болеют коронавирусом

Сегодня, 6 июля, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл брифинг по вопросам коронавирусной инфекции. Напомним, за последние сутки в республике было зарегистрировано 184 новых зараженных.
Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что на данный момент одновременно болеют коронавирусом около двух тысяч человек. Из них 50 – дети.
Коронавирусом также болеют груднички. К счастью, у них заболевание проходит в лёгкой форме. Тяжёлые случаи заболевания коронавирусом у детей единичны. Также у всех переболевших коронавирусом детей нет тяжёлых последствий.