Минздрав Башкирии рассказал, сколько детей болеют коронавирусом

Сегодня, 6 июля, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл брифинг по вопросам коронавирусной инфекции. Напомним, за последние сутки в республике было зарегистрировано 184 новых зараженных.

Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что на данный момент одновременно болеют коронавирусом около двух тысяч человек. Из них 50 – дети.