В Башкирии финал чемпионата WorldSkills Russia перенесут на конец августа

Финал международного чемпионата WorldSkills Russia в Уфе переносится. Это связано с эпидемиологической обстановкой. Такое решение приняли сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкортостана. Там же обсудили ряд других вопросов.

Фольклориада уже идет, с принятием максимальных мер безопасности. А вот все остальные массовые мероприятия, запланированные на ближайшее время, решили отложить. Так, финал международного конкурса WorldSkills Russia переносится с июля, скорее всего, на конец августа. Причина – рост заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние недели. В Башкортостане развернуто 2715 коек для ковид-пациентов, более 80% из них уже заняты. Тем временем в республике активно продолжается вакцинация.

В настоящий момент в республике поставлен 798780 доз вакцины для профилактики новой коронавирсуной инфекции. На 20:00 6 июля первым компонентом вакцинировано 640 956 человек. Это 81%. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства - министр здравоохранения Республики Башкортостан

Не только о темпах вакцинации доложил на оперативном совещании министр здравоохранения республики. Максим Забелин также рассказал о работе «Поезда здоровья» в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион». 25 машин и 158 специалистов с апреля колесят по Башкортостану с целью оказания диагностической помощи и выявления хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях.

С начала мая жители Уфы неоднократно жаловались на сильный химический запах и смог в городе. Состояние атмосферного воздуха в столице республики сегодня стало одним из основных вопросов оперативного совещания. Внеплановую проверку предприятий нефтеперерабатывающего комплекса начало 30 июня Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора по причине фиксации на территории Уфы превышения ПДК некоторых веществ в два раза.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий проверяется 1570 источников выбросов. Проводятся измерения промышленных выбросов. Проверка проводится 20 дней – с 30 июня по 27 июля. Роман Болотов, и.о. руководителя Южно-Уральского межрегионального отделения Росприроднадзора

В случае необходимости по требованию природоохранной прокуратуры процедура будет продлена еще на 20 дней. Радий Хабиров поручил взять на контроль результаты проверки выбросов нефтехимзаводов в Уфе.

Что касается еще одного источника загазованности в воздухе – двух пожаров в мае и июне на полигоне ТКО в Черкассах – по этим фактам решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц. Глава республики призвал мэрию города впредь не допускать подобных происшествий.

Я вас предупреждаю: если еще раз загорится полигон и будут жалобы, пусть руководство МУП «Сах» уходит в отставку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан