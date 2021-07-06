В Башкирии от удара молнии дотла сгорел дом многодетной семьи

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, в момент происшествия в доме находилась женщина и пятеро детей. Глава семейства работает водителем пожарного автомобиля, и в ту роковую ночь мужчина прибыл на задание к родному дому.

К счастью, из-за сильного грома никто не спал. Женщина и дети успели покинуть помещение, как только оно загорелось. Из разрушенного дома уже вывезли мусор, разобрали брёвна. Также для семьи собрали одежду, деньги и предметы быта, а также помогли с оформлением всех справок.