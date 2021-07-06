В Уфе простились с бывшим директором киностудии «Башкортостан» Азаматом Хужахметовым

В Уфе простились с режиссером-документалистом, бывшим директором киностудии Башкортостан Азаматом Хужахметовым. Творческую карьеру он начал резчиком по дереву. Отучился на художника-оформителя в Уфимском училище искусств. Работал мультипликатором.
В конце 90-х окончил ВГИК и стал режиссером, а затем главным художественным руководителем студии телевидения ГТРК «Башкортостан». В 2000-х работал в московской студии Александра Политковского, участвовал в ряде телевизионных проектов. Он участвовал в создании более 50 фильмов.
С 2002 года занимал должность генерального директора «СТС-Уфа», при нем филиал компании был признан лучшим партнером сети. Позже работал на телеканале ГТРК «Башкортостан» главным режиссером и заместителем директора. С 2012 был директором киностудии «Башкортостан», в последние годы трудился на телеканале «Салям». Проститься с Азаматом Хужахметовым пришли коллеги и друзья.