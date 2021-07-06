В Уфе простились с бывшим директором киностудии «Башкортостан» Азаматом Хужахметовым

Во время его руководства мы покупали много оборудования для производства фильмов. Он поднял уровень наших фильмов, был отличным кинокритиком и сам создавал множество документальных картин. Я думаю, что он оставил хороший киноархив для своего народа.

Вилюра Исяндавлетова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан