В Уфе простились с бывшим директором киностудии «Башкортостан» Азаматом Хужахметовым

В Уфе простились с режиссером-документалистом, бывшим директором киностудии Башкортостан Азаматом Хужахметовым. Творческую карьеру он начал резчиком по дереву. Отучился на художника-оформителя в Уфимском училище искусств. Работал мультипликатором.

В конце 90-х окончил ВГИК и стал режиссером, а затем главным художественным руководителем студии телевидения ГТРК «Башкортостан». В 2000-х работал в московской студии Александра Политковского, участвовал в ряде телевизионных проектов. Он участвовал в создании более 50 фильмов.

С 2002 года занимал должность генерального директора «СТС-Уфа», при нем филиал компании был признан лучшим партнером сети. Позже работал на телеканале ГТРК «Башкортостан» главным режиссером и заместителем директора. С 2012 был директором киностудии «Башкортостан», в последние годы трудился на телеканале «Салям». Проститься с Азаматом Хужахметовым пришли коллеги и друзья.

Большая утрата для республики, большой художник ушел. Делал хорошие документальные фильмы. Видела его в работе, командировках, везде. Он очень надежный, очень культурный, заботливый человек. Он мне как родной братишка. Для меня это большое горе.

Луиза Фархшатова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан

Во время его руководства мы покупали много оборудования для производства фильмов. Он поднял уровень наших фильмов, был отличным кинокритиком и сам создавал множество документальных картин. Я думаю, что он оставил  хороший киноархив для своего народа.

Вилюра Исяндавлетова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан
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