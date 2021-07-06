В Уфе осудят банду подростков-грабителей

Шесть подростков 16-17 лет предстанут перед судом. Уголовное дело по статьям «кража», «грабёж» и «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, а также покушение на угон» уже передано прокуратурой в суд.

По версии следствия, банда подростков с августа 2019 по сентябрь 2020 совершила ряд преступлений. Ребята находили магазины со слабыми запорными механизмами, а потом резкими рывками просто отрывали двери, после чего проникали внутрь. Из киосков они похищали деньги, сигареты, продукты и алкоголь. Свои преступные действия банда совершала в Уфе, Иглинском и Уфимском районах.

Также ребята пытались похищать продукты прямо при сотрудниках магазинов. Когда те пытались задержать подростков, они скрывались с места преступления. Банда подростков также замечена за попыткой угона и самим угоном. Ребят успели остановить сотрудники ГИБДД.