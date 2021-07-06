Жителям Башкирии рассказали, как выбрать качественное мороженое

Более 80% молочной продукции на полках магазинов республики не соответствует требованиям ГОСТа. Это результаты исследования Роспотребнадзора за первое полугодие. Как определить соответствует ли санитарным требованиям один из популярных молочных продуктов – мороженое?
Перед реализацией мороженое проходит несколько этапов обработки. От исследования массовой доли жира до белка. Конечная цель – добиться жидкого состояния продукта.
Требований к изготовлению мороженого немало. Например, упаковка должна быть герметичной, с указанием на ней состава, названия и массовая доли жира продукта. Также при покупке стоит обратить внимание на цвет мороженого.
Мороженое в шоколадной глазури любят и взрослые, и дети. Неудивительно, ведь оно не только вкусное, но и низкокалорийное. Эксперт Зульфия Загитова рассказала о том, что стабилизаторов и пищевых добавок, включающих в себя так называемые Е-компоненты, не стоит опасаться.
Кроме того, если в мороженом есть, например, орехи или злаки, на упаковке должна быть надпись: «С добавлением аллергенов». Немало случаев, когда покупатели приходят к врачу с аллергией на мороженое, но потом оказывается, что у человека аллергия не на само мороженое, а на его начинку.
Первый госстандарт на мороженое появился 80 лет назад. В 1953 году вместо него утвердили новый стандарт качества, но уже через несколько лет он прекратил действовать. Возможно, производители уже не укладывались в его нормативы. Мороженое продолжали выпускать, но уже по отраслевому стандарту. А после сформировался и новый ГОСТ, по принципам которого сейчас изготавливают мороженое.