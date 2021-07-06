Жителям Башкирии рассказали, как выбрать качественное мороженое

Более 80% молочной продукции на полках магазинов республики не соответствует требованиям ГОСТа. Это результаты исследования Роспотребнадзора за первое полугодие. Как определить соответствует ли санитарным требованиям один из популярных молочных продуктов – мороженое?

Перед реализацией мороженое проходит несколько этапов обработки. От исследования массовой доли жира до белка. Конечная цель – добиться жидкого состояния продукта.

Здесь у нас содержится минерализат. То есть мороженое мы растворили в серной кислоте, добавили катализатор и сейчас азот, мы же азот вычисляем, он как бы в газообразной форме переходит вот в эту колбу и растворяется вот в этом растворе Оксана Салихова, инженер-лаборант испытательного центра продукции и услуг регионального центра Росстандарта в Республике Башкортостан

Требований к изготовлению мороженого немало. Например, упаковка должна быть герметичной, с указанием на ней состава, названия и массовая доли жира продукта. Также при покупке стоит обратить внимание на цвет мороженого.

Мороженое должно быть упругой плотной консистенции с нежным сливочным вкусом молочного с кремовым оттенком. Зульфия Загитова, эксперт по сертификации центра стандартизации и метрологии Республики Башкортостан

Мороженое в шоколадной глазури любят и взрослые, и дети. Неудивительно, ведь оно не только вкусное, но и низкокалорийное. Эксперт Зульфия Загитова рассказала о том, что стабилизаторов и пищевых добавок, включающих в себя так называемые Е-компоненты, не стоит опасаться.

Они регламентированы и используются в определенном количестве. Есть нормы, которые расписаны в регламентах Зульфия Загитова, эксперт по сертификации центра стандартизации и метрологии Республики Башкортостан

Кроме того, если в мороженом есть, например, орехи или злаки, на упаковке должна быть надпись: «С добавлением аллергенов». Немало случаев, когда покупатели приходят к врачу с аллергией на мороженое, но потом оказывается, что у человека аллергия не на само мороженое, а на его начинку.