Жителя Уфы обвинили в жестоком убийстве, совершенном девять лет назад

Следователи Башкирии раскрыли преступление, которое было совершено ещё в 2011 году. Именно тогда 21 сентября уфимка нашла в доме в селе Михайловка тело своего убитого мужа.

Девять лет назад сотрудникам правоохранительных органов не удалось встать на след предполагаемого преступника. Тем более, жена убитого отметила, что у мужчины недоброжелателей не было.

Однако благодаря раскрытию преступлений прошлых лет удалось выяснить, что брат жены убитого попросил знакомого избить родственника. Так он хотел наказать уфимца за то, что тот избивает свою супругу. Однако мужчина решил не просто избить уфимца, а вовсе его убить, чтобы потом потребовать у заказчика деньги.

Когда мужчина остался один без детей и жены, злоумышленник нагрянул к нему в дом и выстрелил из обреза ружья. Несчастный скончался сразу от полученных травм. После этого уфимец пришёл к брату жены убитого и потребовал у него 1 млн рублей. Последний испугался и отдал злоумышленнику 125 тысяч рублей, отметив, что больше денег у него нет.

Предполагаемый 48-летний преступник свою вину не признает, однако на его придомовом участке был найден закопанный обрез, который и стал средством убийства.