Блогер из Уфы подарил Маниже букет из ста роз и украшение для ее мамы

30-летний уфимский блогер Ильнур Мифтахов, известный под ником "Дикий Башкир", подарил участнице Евровидения Маниже, которая приехала в Уфу на Фольклориаду, букет из 100 роз, а ее маме - Наджибе Усмановой - башкирское украшение «тушелдерек». Цветы блогер выбрал в честь ее имени.
Ильнур подъехал к отелю, в котором остановилась певица, на черной лошади по кличке Ночка.
«О боже. Это так классно! А можно прокатиться?» — спросила Манижа. И Ночка прокатила звезду по внутреннему двору гостиницы.
Манижа сразу передала украшение своей маме и попросила его надеть. Она восхитилась подарком и пообещала, что будет носить его.