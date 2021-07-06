Блогер из Уфы подарил Маниже букет из ста роз и украшение для ее мамы

Манижа в переводе с фарси — «нежная, хрупкая». Ей, на мой взгляд, подходят именно розы, потому что в этой хрупкой девушке много силы! Я готовил эту встречу две недели. Вынашивал планы, ездил, смотрел, с какой стороны можно подскакать именно верхом. Следил за программой, чтобы подгадать время, когда она должна выступать на сцене. Подключил все свои связи, чтобы не упустить этот момент. Мне очень хотелось сделать подарок от имени башкирского народа девушке, творчество, характер которой меня действительно восхищает.

Ильнур Мифтахов, блогер