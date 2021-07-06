Блогер из Уфы подарил Маниже букет из ста роз и украшение для ее мамы

30-летний уфимский блогер Ильнур Мифтахов, известный под ником "Дикий Башкир", подарил участнице Евровидения Маниже, которая приехала в Уфу на Фольклориаду, букет из 100 роз, а ее маме - Наджибе Усмановой - башкирское украшение «тушелдерек». Цветы блогер выбрал в честь ее имени.

Фото №1 - Блогер из Уфы подарил Маниже букет из ста роз и украшение для ее мамы

Манижа в переводе с фарси — «нежная, хрупкая». Ей, на мой взгляд, подходят именно розы, потому что в этой хрупкой девушке много силы! Я готовил эту встречу две недели. Вынашивал планы, ездил, смотрел, с какой стороны можно подскакать именно верхом. Следил за программой, чтобы подгадать время, когда она должна выступать на сцене. Подключил все свои связи, чтобы не упустить этот момент. Мне очень хотелось сделать подарок от имени башкирского народа девушке, творчество, характер которой меня действительно восхищает.

Ильнур Мифтахов, блогер

Ильнур подъехал к отелю, в котором остановилась певица, на черной лошади по кличке Ночка.

«О боже. Это так классно! А можно прокатиться?» — спросила Манижа. И Ночка прокатила звезду по внутреннему двору гостиницы.

Манижа сразу передала украшение своей маме и попросила его надеть. Она восхитилась подарком и пообещала, что будет носить его.

Фото №2 - Блогер из Уфы подарил Маниже букет из ста роз и украшение для ее мамы

У вас тут в Уфе так спокойно и гостеприимно, такие люди интеллигентные и доброжелательные, такая культура мощная. У моей бэк-вокалистки Василисы отсюда корни, она впервые в Уфе поняла, что хочет вернуться и изучать вашу культуру.

Манижа, певица
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