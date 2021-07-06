Николай Фролов рассказал, как республика поддерживает КумАПП

Башкортостан сохраняет хорошие темпы развития индустриальных отраслей. Об этом свидетельствует первое место в российском рейтинге эффективности промышленной политики. Он сформирован впервые по методике Минпромторга страны и учитывает 40 показателей, характеризующих динамику экономического развития.

Несмотря на сложный период, пандемию и связанные с ней ограничения, Башкортостан смог поддержать промышленников и даже вдохнуть жизнь в заводы на стадии банкротства. Один из успешных примеров – Кумертауское авиационное производственное предприятие. В течение нескольких лет оно находилось в тяжелом финансово-экономическом положении и не имело достаточного портфеля заказов. Благодаря совместным усилиям удалось модернизировать завод и обеспечить его сотрудников работой. Вертолеты, произведенный в Кумертау, востребованы во всем мире.

Были сомнения в какой-то период. Но в данный момент уверенно уже смотришь в будущее, на дальнейшие перспективы. Сейчас участок работает при полной загрузке на 100%. Благодаря поддержке правительства Республики Башкортостан мы сейчас работаем в три смены. Вячеслав Атларов, оператор станков АО «КумАПП»

В 2020 году совместно с Радием Фаритовичем и с республикой в целом была создана рабочая группа совместно с «Ростехом» и управляющей компанией «Вертолеты России». Был разработан ряд мероприятий для загрузки нашего предприятия, для сохранения потенциала и самое главное, той работы, которая была ранее проделана. Николай Фролов, управляющий директор АО «КумАПП»

Высокие позиции в рейтинге, озвученном в Екатеринбурге на площадке международной выставки «Иннопром-2021»,– результат работы всей управленческой команды. Несмотря на пандемию, за пять месяцев текущего года индекс промышленного производства в Башкортостане составил 101,5%. Обрабатывающие производства прибавили более 5,5%. Внедряются новые инструменты инвестполитики. Привлекаются федеральные средства для реализации крупных промышленных проектов. Это приводит не только к росту экономики, но и росту уверенности сотрудников предприятий в своем будущем.

Когда ты видишь такой интерес к производству, внимание на предприятие со стороны властей, то чувствуешь уверенность в завтрашнем дне. Чувствуешь возможность постоянного развития и обеспечение своей семьи. Дмитрий Тараканов, начальник установки цеха №18 ООО «Газпром нефтехим Салават»