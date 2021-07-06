Памятник Акбузату и выступление Манижи: как прошел 4-й день Фольклориады в Башкирии

Четвертый день творчества со всего мира в Башкортостане. В республике продолжается Фольклориада. Традиционно в Уфе площадка выступлений – у Конгресс-холла «Торатау». В городах и селах региона тоже буйство национальной самобытности.
Научиться играть на национальном музыкальном инструменте Перу из бамбука или обзавестись колоритными аксессуарами. Все сделано своими руками. Маски из Эквадора, как оберег от злых духов. Такие вешают на стены и носят на карнавалах.
В Бурзянском районе открыли памятник Акбузату. Его изготовили по образу эпоса. На постаменте – отрывок из произведения. Крылатый конь сделан из чугуна. Это второй памятник из такого сплава в республике, первый – Салавату Юлаеву в Уфе.
Яркие выступления сегодня в Стерлитамаке. Испания, Индонезия и Мексика покорила зрителей экспрессией. В Уфе сегодня танцуют. Австрия, Боливия, Россия и Италия.
Хедлайнером четвертого дня Фольклориады стала певица Манижа, участница Евровидения 2021. Смесь этно и современных стилей. Попасть на концерт артистки можно было сегодня. Ее сольные выступления перенесены на осень из-за эпидемиологической обстановки.