В Уфе пьяный водитель иномарки разнес летнее кафе

В Уфе иномарка разнесла летнее кафе. Водитель за рулем «Рено Дастер» сбил деревья, усаженные в горшки, задел каменное ограждение и припаркованную рядом машину. Летник в этот момент пустовал, пострадавших нет. По сообщениям очевидцев, водитель был пьян. По факту ДТП начато разбирательство.

Отметим, что с начала года сотрудники ГИБДД задержали более семи с половиной тысяч нетрезвых водителей. А с 1 июля наказание за повторное управление транспортным средством в пьяном виде ужесточили. Теперь за это правонарушение грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Также госавтоинспекторы задержали семь водителей автобусов, которые находясь в алкогольном опьянении перевозили пассажиров. Всего за шесть месяцев на территории республики произошло полторы тысячи аварий.

Основные моменты, при которых возникают ДТП, это скорость, агрессивное вождение, неуважение друг к другу. В результате водитель выходит на обгон, не справляется с рулевым управлением или не успевает вернуться на свою полосу. Совершается ДТП. Есть опрокидывания. В таких случаях водитель зачастую находится в нетрезвом состоянии. Владимир Севастьянов, врио начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

В ряде случаев водители, совершив наезд на пешеходов, покидают место ДТП, не оказав помощь пострадавшему и не вызвав скорую помощь. Тем не менее, скрыться от ответственности не получится. В таких случаях водителям грозит срок от 3 до 7 лет. Полицейские отмечают, что даже в сельской местности, где нет камер наблюдения, преступников удается обнаружить по следам повреждений транспортных средств. С начала года совершено 444 наезда на пешеходов, в результате чего 430 человек получили травмы, 34 погибло.