Игроки МХК «Толпар» вышли из отпуска

Молодежный хоккейный клуб «Толпар» вышел из отпуска. Накануне юлаевская молодежка впервые собралась в обновленном составе. Сейчас в расширенном списке команды около 40 человек.
За два дня коллектив прошел медицинский осмотр в кардиоцентре и республиканском физкультурно-врачебном диспансере.
Плановый медосмотр – дело для хоккеистов привычное, порой даже веселое. Соскучившиеся друг по другу игроки делятся впечатлениями после отпуска и готовятся к тяжёлой предсезонке.
Отпуск у «Толпара» получился практически двухмесячным. Но голкипер Семен Вязовой отдыхал меньше, чем остальные. Вратарь после плей-офф МХЛ отправился в расположение сборной России, но в итоговую заявку на ЮЧМ не попал. Сейчас Семен – претендент на место основного голкипера.
Состав «Толпар» обновился наполовину. Сейчас в списке коллектива под 40 человек. Многие – воспитанники школы 2004, 2005 и 2006 года рождения. Есть и те, кто вернулся в уфимскую вертикаль. Леонид Балло в прошлом году играл за «Сахалинских Акул». Сейчас готов покорять родную команду.
В новый сезон «Толпар», вероятнее всего, вступит с новым старшим тренером. Пока эту информацию официально не подтвердили, но основным кандидатом на место ушедшего Игоря Гришина стал экс-наставник «СКА-1946» Лев Бердичевский.
Уже в четверг толпаровцы начинают свой первый сбор. Он продлится до 26 июля. А уже с 27 числа нас ждет первый предсезонный турнир с участием команды. В Уфе состоится традиционный кубок ХК «Салават Юлаев».