Игроки МХК «Толпар» вышли из отпуска

Молодежный хоккейный клуб «Толпар» вышел из отпуска. Накануне юлаевская молодежка впервые собралась в обновленном составе. Сейчас в расширенном списке команды около 40 человек.

За два дня коллектив прошел медицинский осмотр в кардиоцентре и республиканском физкультурно-врачебном диспансере.

Плановый медосмотр – дело для хоккеистов привычное, порой даже веселое. Соскучившиеся друг по другу игроки делятся впечатлениями после отпуска и готовятся к тяжёлой предсезонке.

Я никуда не ездил, был дома. Уже давно начал готовиться. Марк Андреев, нападающий МХК «Толпар»

Отпуск у «Толпара» получился практически двухмесячным. Но голкипер Семен Вязовой отдыхал меньше, чем остальные. Вратарь после плей-офф МХЛ отправился в расположение сборной России, но в итоговую заявку на ЮЧМ не попал. Сейчас Семен – претендент на место основного голкипера.

Я не сильно расстроился, ничего страшного. Сейчас главное – командные достижения, а уже потом личные. Буду стараться попасть в «Салават Юлаев». Семен Вязовой, вратарь МХК «Толпар»

Состав «Толпар» обновился наполовину. Сейчас в списке коллектива под 40 человек. Многие – воспитанники школы 2004, 2005 и 2006 года рождения. Есть и те, кто вернулся в уфимскую вертикаль. Леонид Балло в прошлом году играл за «Сахалинских Акул». Сейчас готов покорять родную команду.

Набрался опыта, здесь дом, родная команда. Все получится. Леонид Балло, защитник МХК «Толпар»

В новый сезон «Толпар», вероятнее всего, вступит с новым старшим тренером. Пока эту информацию официально не подтвердили, но основным кандидатом на место ушедшего Игоря Гришина стал экс-наставник «СКА-1946» Лев Бердичевский.

Хороший тренер, с опытом игры за океаном. Наслышан о нем, хороший профессионал. Тимур Валеев, нападающий МХК «Толпар»