Жители Башкирии начали получать кешбэк за детский отдых

Отправь ребенка отдыхать и получи деньги обратно. Жители республики начали получать кешбэк за детский отдых. От путевки в лагерь, которая приобретена в электронном варианте, возвращается половина суммы.
Ноты София подбирает на слух. Играет и на гитаре и на африканской калимбе – это маленькое ручное пианино. Его звучание чем-то отдаленно напоминает звук музыкальных шкатулок. Овладеть мастерством игры на инструментах ей помогает и отец. В этом году девушка решила осваивать музыкальную грамоту и в любимом летнем лагере.
Вот такой лагерь имени Чехова глазами Софии. Ни минуты на скуку. Вместе с родителями она уже собирает вещи в путешествие. А главное, что в этом году получится даже сэкономить семейный бюджет.
В Башкортостане в этом году работает ?? детских лагеря. К открытию сезона оздоровительные учреждения готовились основательно. Закупились рецикурляторами и антисептиками. Несмотря некоторые ограничения, организаторы обещают, что смены будут увлекательными и интересными.
С 25 мая по всей стране заработала новая программа кешбэка. Правила вступления в нее просты: нужно быть владельцем карты «Мир» и на сайте Мирпутешествийрф выбрать лагерь среди тех, что уже подключены к программе кешбэка. И через пять рабочих дней в семейный бюджет вернется половина стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну поездку. Отправить ребенка на отдых можно в любой регион страны. При этом количество летних оздоровительных учреждений, которые дети могут посетить за один сезон, неограниченно. Возврат можно получить за все путешествия. Но и это еще не все.
Также в Башкортостане действует и республиканская программа, которая позволяет возместить до 70% стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь.
Спрос на программу высокий. На финансирование проекта из федерального бюджета выделили 5 миллиардов рублей. Власти рассчитывают, что льготой смогут воспользоваться порядка 350 тысяч ребятишек. Ведь главная задача – сделать путешествия доступными для всех детей.