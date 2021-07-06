Жители Башкирии начали получать кешбэк за детский отдых

Отправь ребенка отдыхать и получи деньги обратно. Жители республики начали получать кешбэк за детский отдых. От путевки в лагерь, которая приобретена в электронном варианте, возвращается половина суммы.

Ноты София подбирает на слух. Играет и на гитаре и на африканской калимбе – это маленькое ручное пианино. Его звучание чем-то отдаленно напоминает звук музыкальных шкатулок. Овладеть мастерством игры на инструментах ей помогает и отец. В этом году девушка решила осваивать музыкальную грамоту и в любимом летнем лагере.

Я в первый раз еду именно в музыкальный лагерь. В самом лагере я была, там очень комфортная обстановка, добрые вожатые, там интересные мероприятия. София Куцакова

Вот такой лагерь имени Чехова глазами Софии. Ни минуты на скуку. Вместе с родителями она уже собирает вещи в путешествие. А главное, что в этом году получится даже сэкономить семейный бюджет.

Есть такая прекрасная возможность заплатить лишь небольшую часть и отправить ребенка отдыхать. В этот лагерь мы ее отправляем уже второй год подряд. Лагерь имени Чехова. В прошлом году ребенку очень понравилось там. В этом году мы решили отправить ее туда же. Анна Куцакова

В Башкортостане в этом году работает ?? детских лагеря. К открытию сезона оздоровительные учреждения готовились основательно. Закупились рецикурляторами и антисептиками. Несмотря некоторые ограничения, организаторы обещают, что смены будут увлекательными и интересными.

В этом году действительно у нас новые меры из-за коронавирусной инфекции. Все вожатые сдают ПЦР-тест за 72 часа до заезда в лагерь. Все дети привозят справку от педиатра, что не было контакта с коронавирусными больными. Владислав Ширяев, директор детского лагеря-санатория им. А.П.Чехова

С 25 мая по всей стране заработала новая программа кешбэка. Правила вступления в нее просты: нужно быть владельцем карты «Мир» и на сайте Мирпутешествийрф выбрать лагерь среди тех, что уже подключены к программе кешбэка. И через пять рабочих дней в семейный бюджет вернется половина стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну поездку. Отправить ребенка на отдых можно в любой регион страны. При этом количество летних оздоровительных учреждений, которые дети могут посетить за один сезон, неограниченно. Возврат можно получить за все путешествия. Но и это еще не все.

Если они покупают на сайте мирпутешествий.рф и получают 50% кешбэк. Плюсом они могут получить еще 30% из республиканского бюджета. Для этого нужно обратиться в Минобразования. Эльмира Туканова, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму

Также в Башкортостане действует и республиканская программа, которая позволяет возместить до 70% стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь.

Для того, чтобы воспользоваться этой программой, нужно зарегистрироваться на сайте ГИС «Учет детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами отдыха и оздоровления», выбрать оздоровительную организацию, выбрать смену, забронировать путевку и оплатить ее. Оплачивается только часть путевки за минусом 70% Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан