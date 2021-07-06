13 призывников из Башкирии пополнят ряды научных войск

В этой весенней призывной кампании Башкортостан поставил новый рекорд. Ряды научных рот пополнили 13 наших земляков. До этого максимальное количество башкирских юношей, которых уфимский военкомат отправлял в элитные роты, составляло десять. Сегодня в технополис «Эра» отправилась вторая половина бойцов-интеллектуалов.

Вчера они были выпускниками-отличниками, а сегодня без пяти минут солдаты элитной роты. Восемь новобранцев из Башкортостана отправляются служить в военном инновационном технополисе «Эра» в Анапе.

Осталось дело за малым. На призывном пункте Уфы новобранцы получают необходимый инвентарь и готовятся к отправке. Молодым талантам долго знакомиться не пришлось, ведь среди них трое одногруппников, что достаточно редкое явление.

За шесть лет с момента формирования научных рот для прохождения службы из нашей республики было отправлено 78 человек. Большинство из них остались служить по контракту.