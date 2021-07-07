В Уфе волонтеры помогли пожилой женщине доехать до поликлиники на вакцинацию

Ежедневно на горячую линию партии поступают более 100 обращений, из которых больше половины составляют вопросы о COVID-19, вакцинации и ПЦР-тестах. Все они быстро обрабатываются. В случаях, если гражданам нужна помощь в сопровождении до медучреждение, волонтеры оперативно подключаются и оказывают помощь. Звонки в колл-центре принимают в будние дни с 9:00 до 18:00 по номеру: 8-(800)-201-89-03.